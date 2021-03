Suspeito de matar dois a facadas em tentativa de roubo diz à polícia que cometeu crime por ‘drogas, pinga e mulher’

No banheiro do posto, a PM disse que ele também deu golpes de faca em um caminhoneiro de 61 anos. O homem de 34 anos e o motorista não resistiram aos ferimentos e morreram. Segundo o BO, o suspeito também foi agredido por moradores antes da chegada da polícia.

De acordo com o delegado Renzo Santi Barban, o suspeito contou à polícia que matou o homem no bairro Primavera porque já tinha desavenças por causa de “drogas, pinga e mulher”.

Já no caso do motorista do caminhão, o homem disse aos policiais que teve uma discussão com ele enquanto estava urinando e, por isso, cometeu o crime.