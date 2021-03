Projeto da Secretaria de Cultura e Turismo divulgará talentos de Adamantina

Para incentivar novos talentos, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina iniciou o projeto #VemPraCultura. A intenção principal é divulgar os talentos culturais do município e fazer com que as pessoas tenham alguma atividade cultural em tempos de isolamento social, já que estamos proibidos de realizar qualquer atividade presencial.

“Todas as pessoas ou grupo cultural podem participar. Não necessariamente pessoas ou grupos que já atuam de forma profissional. Queremos destacar, claro, quem já promove cultura ou arte no município, mas também outros talentos ainda desconhecidos para a grande maioria da população”, explica Sérgio Vanderlei, secretario de cultura e turismo.

Interessados em participar podem enviar os vídeos em formato profissional, ou no WhatsApp (18) 9 9739-7000, ou pelo Messanger da página da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina no Facebook.

A intenção é que os vídeos tenham formatos caseiros, gravados pelo próprio celular, justamente para não inibir qualquer pessoa ou grupo de participar. O único critério é que o vídeo não tenha tempo superior a 5 minutos.

“Estamos ressaltando que a Cultura terá papel importantíssimo na vida das pessoas, em época de pandemia e pós-pandemia. Precisamos proporcionar um pouco de alegria às pessoas. Fazê-las cantar, dançar, recitar e mostrar suas habilidades. E quando pudermos fazer as atividades presenciais, vamos procurar tirar as pessoas de casa, ocupar os espaços públicos e desenvolver nossa cultura e arte”, completa o secretário.

Os vídeos serão publicados nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura.