Secretário de Saúde é indicado membro do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

O secretário de saúde de Adamantina, Gustavo Taniguchi Rufino, é membro da diretoria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP). Ele foi indicado para compor a direção pelo Departamento Regional de Saúde de Marília (DRS).

Conforme o secretário, o órgão tem como objetivo fazer a defesa dos interesses dos 645 municípios do estado nos fóruns de saúde pública realizados por todo Estado. O objetivo do COSEMS/SP é defender o interesse de todas as cidades, colaborando para a construção do Sistema Único de Saúde em nosso Estado”, afirma Rufino.

Ainda segundo o secretário, o COSEMS/SP é quem representa os gestores municipais na esfera estadual por meio da participação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e no Conselho Estadual de Saúde (CES).

“Não medirei esforços atuando e representando o DRS IX – Marilia em todo o Estado de SP frente à área da Saúde”, salienta Rufino.