Prefeitura de Adamantina inicia instalação de semáforo no Parque dos Pioneiros

A Prefeitura de Adamantina iniciou nesta segunda-feira (22) a execução da segunda etapa do Convênio ‘Respeito à Vida’, com a instalação do semáforo no cruzamento da Avenida Adhemar de Barros / Avenida da Saudade com a Alameda Padre Nóbrega.

Referido ponto no Mapa de Calor do município de Adamantina que possui informações referentes às ocorrências da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, é classificado na cor vermelha, que significa alto nível de ocorrência.

Dado o volume de acidentes, a solicitação da implantação do semáforo também foi objeto de abaixo assinado, bem como de procedimento administrativo junto ao Ministério Público.

De acordo com o Secretário de Planejamento João Vitor Marega, hoje serão realizados os serviços de corte do chão para a parte elétrica subterrânea. Depois serão executadas as bases de concreto que receberão os totens. Para a implantação do semáforo foram investidos R$ 104.225,00, recursos provenientes do Programa Respeito a Vida, convênio firmado entre a Prefeitura e o DetranSP.

Também fazem parte da segunda etapa do Programa a implantação das rotatórias da Estância Dorigo e Jardim Bela Vista no valor de R$ 120.338,13. Para a segunda etapa os investimentos ultrapassam R$ 224 mil. Para a execução de todo o Programa foram investidos mais de R$ 500 mil.