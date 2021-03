OM SISTEMAS: TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL…

“A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã.” (Edward Teller)

Sérgio Barbosa/Assessoria-ACE.Adamantina.

Pode-se escrever que de um jeito ou de outro o MERCADO local proporciona muitas surpresas em todas as áreas, ou seja, desde a OFERTA de produtos diversos, bem como, na Prestação de Serviços…

Entretanto, existem Empresas que buscam desenvolver seus produtos utilizando novas tecnologias visando o desenvolvimento em benefício do Mercado, criando e oferecendo “tecnologia de ponta” na Área da Gestão Comercial…

Também, o desenvolvimento na área de SOFTWARE com diversas opções para este Mercado em expansão por meio de uma ASSESSORIA QUALIFICADA E ESPECIALIZADA faz parte deste processo de Gestão Comercial da OM SISTEMAS…

Existem muitas possibilidades para os CLIENTES que buscam estar em conexão com esta TECNOLOGIA para estar de acordo com as novas exigências do Mercado na Área da GESTÃO COMERCIAL…

A “OM SISTEMAS” marca presença no Mercado faz três décadas, portanto, pode-se registrar que se trata de uma EMPRESA que estão em constante conexão com as transformações tecnológicas nesta área de SOFTWARE para GESTÃO COMERCIAL em tempo de pós-globalização tecnológica em nível regional…

Desta forma, GUSTAVO MONTANHOLI e Equipe de apoio da OM SISTEMAS por meio das atividades da Empresa, estão sempre buscando novos desafios de acordo com o desenvolvimento e implantação das denominadas NOVAS TECNOLOGIAS para um mercado em constante mutação…

As PARCERIAS com a OM SISTEMAS são necessárias para o desenvolvimento com qualidade, portanto, MONTANHOLI afirma que tais possibilidades existem e marcam presença via PLATAFORMA REGIONAL…

Todas as atividades estão de acordo com o Padrão Técnico Operacional da OM SISTEMAS que oferece aquele “algo mais” para o MERCADO, ou seja, TRADIÇÃO, EXPERIÊNCIA e QUALIFICAÇÃO visando o melhor para o/a Cliente na Área do CONTROLE GERAL DA EMPRESA…

As transformações continuam ocorrendo em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, haja vista o avanço da Tecnologia em todas as áreas do MERCADO, assim, ADAMANTINA continua marcando presença neste cenário de “concorrência mundial” com a OM SISTEMAS na Área da GESTAO COMERCIAL…