“ESPAÇO VIP”: DESAFIOS EXISTEM PARA SEREM CONQUISTADOS…

“Evoluir em seu treinamento é dizer ao seu corpo que não há limites quando se quer vencer.” (Lenilson Xavier)

Sérgio Barbosa/Assessoria-ACE.Adamantina

Neste novo tempo que se chama hoje, pode-se registrar que muitos desafios, ainda, estão mais do que presentes em todas as áreas do mercado em meio às muitas possibilidades para as EMPREENDORAS de plantão…

Portanto, quem realmente percebe tais opções e se posiciona com uma proposta diferenciada, bem como, buscando um ESPAÇO de acordo com as necessidades do Mercado, pode de um jeito ou de outro colocar a sua marca empresarial da VIP…

Neste contexto local, porém, buscando estar marcando presença em nível regional, o ESPAÇO VIP proporciona aos clientes em geral muitas escolhas e de acordo com a necessidade do/a CLIENTE…

Atualmente, existem neste Mercado muitas ofertas, cada qual com suas qualidades e preços, entretanto, no ESPAÇO VIP o/a CLIENTE pode fazer a diferença com o apoio de uma EQUIPE ESPECIALIZADA nas Áreas da Fisioterapia e Educação Física…

A Marca empresarial deve ser levada em consideração neste caso especial, sendo que a conquista deve ser diária e vem ocorrendo desde o ano de 2.011 e tendo à frente uma Empreendedora, MARINA EMED JACINTO MICHELONI, também, possui formação Acadêmica em FISIOTERAPIA e EDUCAÇÃO FÍSICA…

MARINA destaca que sempre teve o apoio da FAMÍLIA em todas as suas conquistas, portanto, faz-se necessário destacar este lado familiar como suporte para as suas conquistas em todas as áreas…

Ainda, o ESPAÇO VIP continua diversificando suas atividades por meio das promoções dos produtos e serviços que são oferecidos aos CLIENTES, buscando a FIDELIZAÇÃO dos mesmos com a proposta empresarial VIP por meio do Empreendedorismo…

A denominada “concorrência” na área é um desfio que deve ser superado com QUALIDADE e COMPROMISSO com o CLIENTE, todavia, o ESPAÇO está sempre atendo as transformações diárias que ocorrem no Mercado para se colocar sempre além do que existe na área…

É preciso SER e não apenas ESTAR no Mercado, haja vista que EMPREENDER é marca mais do que registrada do ESPAÇO VIP em Adamantina e região…