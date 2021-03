Homem flagrado quebrando isolamento da Covid é alvo de ação da Promotoria de Justiça

O adamantinense flagrado quebrando as normas de isolamento imposta para portadores do vírus da Covid-19 na semana passada está sendo alvo de uma ação do Ministério Público através da Promotoria de Justiça.

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Rufino Taniguchi, o paciente teria sido visto fora do isolamento social, colocando terceiros ao risco de também serem contagiados pela Covid-19. Ele deveria manter-se isolado até a quarta-feira passada (17).

O Ministério Público ajuizou a ação de dano moral que tramita na 2ª Vara do Fórum da Comarca de Adamantina cujo juiz de direito determinou a citação e intimação do adamantinense para que em um prazo de 15 dias apresente a sua contestação sobre os fatos.

O caso repercutiu na Cidade Joia e região devido o alto risco de contaminação com a doença ao qual aqueles que estiveram com o homem estiveram passiveis.