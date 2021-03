Restaurante é alvo de furto em plena luz do dia em Adamantina

Um restaurante de comida oriental foi alvo de furto na manhã deste domingo (21) em Adamantina.

Um vídeo que circula através de aplicativos de mensagens mostra o momento em que um indivíduo adentra o local após pular um portão do prédio.

Ele teria levado vários peixes utilizados no preparo de pratos que estão avaliados em R$ 1.500 e mais R$ 400 em dinheiro.

A ação do autor foi cessada após o disparo do sistema de alarme do estabelecimento comercial. Ele fugiu tomando rumo desconhecido.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o crime.

VEJA NO VÍDEO ABAIXO A AÇÃO DO INDIVÍDUO