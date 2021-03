Teoria dos “4 P´s” é destaque no Curso de Administração na UNIFAI!

Sérgio Barbosa (*)

Em tempo de PANDEMIA, faz-se necessário estar em conexão com as novas propostas que estão ocorrendo em todas as áreas do MERCADO, tendo em vista os NOVOS PARADIGMAS patrocinados pelas REDES SOCIAIS em nível ORGANIZACIONAL…

Neste contexto plural para todas as atividades desenvolvidas nas áreas da PRODUÇÃO e SERVIÇOS, realizou-se na sexta-feira, 19, a VIDEOCONFERÊNCIA com o tema, a saber: TEORIA DOS 4 P´s E MERCADO GLOBAL para os discentes do III Termo do Curso de ADMINISTRAÇÃO da UNIFAI por meio da disciplina de MARKTING GERENCIAL I…

Marcou presença como CONVIDADO neste diálogo com os/as alunos/as, o Empresário MÁRCIO BARRETO da RE/MAX MARETO IMOBILIÁRIA de Adamantina, também, desenvolve atividades profissionais em outras áreas, tais como: TURISMO e PESQUISA DE MERCADO…

O tema do encontro esteve de acordo com a proposta da disciplina de MKT GERENCIAL, ou seja, destacando a importância da TEORIA DOS 4 P´s para a consolidação do MIX DE MKT em tempo de pós-globalização das ORGANIZAÇÕES em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Tais encontros são mais do que necessários para o desenvolvimento da REFLEXÃO CRÍTICA dos discentes, bem como, busca uma aproximação entre as áreas da ACEDEMIA e do MERCADO em tempo de PANDEMIA…

Portanto, os/as DOCENTES que estão utilizando os meios disponibilizados pela UNIFAI para as atividades pedagógicas via EAD, deve de um jeito de outro proporcionar aos DISCENTES uma INTEGRAÇÃO de acordo com os NOVOS DESAFIOS deste tempo novo tempo…

Formação Acadêmica e Mercado…

Neste contexto midiático e proporcionando uma visão de acordo com o cenário atual do MERCADO, pode-se registrar que BARRETO apresentou diversas possibilidades para os discentes quanto à importância da utilização da TEORIA DOS 4 P´s em todas as ETAPAS para que o/a GESTOR/A possa executar as etapas com resultados positivos com a aplicação dos 4 P´s: PRODUTO, PRAÇA, PREÇO E PROMOÇÃO…

A formação acadêmica em todas as etapas deve ser constante para a INTEGRAÇÃO em vários níveis com o MERCADO, por isso, BARRETO destacou as diversas escolhas que o/a ADMINISTRADOR/A deverá executar e sempre em sintonia com as exigências do/a CLIENTE e aplicação integral da TEORIA DOS 4 P´s…

Citou exemplos de conquistas e derrotas relacionadas com suas atividades no Mercado desde quando era adolescente no Rio de Janeiro, citou como referência quanto a sua dedicação ao MARKETING, o Livro O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO de OG Mandino como referência na área para os discentes…

Deve-se registrar que BARRETO possui graduação em ADMINSTRAÇÃO e ESPECIALIZAÇÃO EM MARKTING pela UMESP-Universidade Metodista de São Paulo, além de diversos cursos na área MERCADOLÓGICA afins aos interesses profissionais…

