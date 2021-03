Tecnologia em Estética e Cosmética da UniFAI conquista reconhecimento do Conselho Estadual de Educação

Curso recebeu aprovação do reconhecimento pelo prazo máximo concedido pelo órgão, que é de três anos

O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) conquistou o reconhecimento do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) pelos próximos três anos.

“O curso foi avaliado quanto à infraestrutura, laboratórios, corpo docente, projeto pedagógico, atividades de extensão, dentre outras, que atestaram a sua qualidade, já que obteve o reconhecimento pelo prazo máximo dado pelo CEE-SP na primeira avaliação, que é de três anos”, explicou o reitor Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.

Para o coordenador do curso, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, o reconhecimento do curso pelo CEE-SP é “reflexo de todo o esforço e dedicação da equipe administrativa, docente e discente para garantir um ensino de qualidade e voltado à realidade do profissional esteticista”.

O curso

O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética foi implantado na UniFAI em 2019 com o objetivo de atender a demanda crescente regional. Desde então, foram feitos diversos investimentos para proporcionar um ensino a fim de qualificar os estudantes para o mercado de trabalho em seu perfil ético, humano e profissional.

“Dentre os investimentos, destaca-se o desenvolvimento e abertura de dois laboratórios destinados ao curso, Laboratório de Estética Facial e Corporal e o Laboratório Camarim, amplamente equipados para as diversas áreas de atuação do profissional esteticista”, ressaltou Bruno Rocha.

Um dos diferenciais desse curso é a vivência dos acadêmicos com docentes que também são profissionais da área, permitindo um conhecimento que não se limita ao ambiente de sala de aula. “O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da UniFAI possui uma ótima estrutura em laboratórios e no corpo docente, contribuindo com a sua formação profissional”, relatou Julia Alves Magalhães, aluna do 5º termo, ao salientar que “o curso proporcionou amizades entre docentes e alunas, agregando ainda mais valor no ensino”.

Na UniFAI, o curso garante ao aluno o grau de tecnólogo em Estética e Cosmética num prazo de dois anos e meio. “A formação do aluno é composta por um ciclo básico, ciclo pré-profissionalizante e ciclo profissionalizante. Todos esses ciclos são compostos por aulas teóricas e práticas o que permite a consolidação do conhecimento. Ao mesmo tempo, a partir do 2º termo, os alunos cursam uma disciplina obrigatória supervisionada a qual realiza atendimentos estéticos. Tal disciplina proporciona aos acadêmicos seu desenvolvimento ético, humano e profissional como também o possibilita estar vivenciando a realidade de um consultório estético”, completou o pró-reitor de Ensino, Prof. Dr. Delcio Cardim.

No mercado de trabalho, os graduados em Tecnologia em Estética e Cosmética poderão atuar em clínicas de estética, casas de repouso, academias de ginástica, estâncias hidrominerais, promoters de cosméticos, representante de produtos cosméticos, salões de beleza, spas, além da docência.