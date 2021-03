SUPERMERCADO REAL: “UMA NOVA VISÃO DE EMPREENDORISMO”! (1)

“Não crie limites para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado” (Mary Kay Ash, fundadora da marca de cosméticos Mary ay)

Para LÉIA, MARIANA e EQUIPE, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Não se pode deixar de lado que o mercado continua abrindo espaço para empresários/as com propostas diferenciadas em todas as áreas de atuação, porém, o fator “empreendedorismo” faz a diferença por meio das mais diversas ações mercadológicas…,

Também, deve-se registrar que na atual conjuntura econômica, devem-se considerar outras possibilidades de inserção neste mercado competitivo, portanto, neste caso em especial deve ser considerado a presença e participação da “Mulher” que faz a diferença de um jeito ou de outro…

Existem muitas áreas do mercado que são comandadas em sua maioria pelo universo masculino, porém, no caso em especial do SUPERMERCADO REAL tal máxima do mercado não diz respeito, assim, o “REAL” está sob a direção de mãe e filha para muitos olhares além do senso comum que faz parte deste cenário…

Portanto, LÉIA E MARIANA buscam estarem além do que o mercado oferece nesta área, todavia, faz-se necessário estar em conexão com as novas propostas do Mercado em meio aos fatores da competitividade com preços, produtos, promoções, atendimento e outros…

Neste contexto, LÉIA destaca que “acredita que a mulher vem desempenhando um papel fundamental em todas as atividades econômicas, mas sei que muitas vezes o seu trabalho e empenho não são reconhecidos e valorizados”…

Empreendedorismo

Não se pode deixar de lado o compromisso comunitário que o “REAL” busca constantemente e tendo como base a proposta mediada pelo “Empreendedorismo”, desta forma, “Hoje, entendo que precisamos de resultados e precisamos de uma nova visão de empreendedorismo que precisa ser acolhedor, colaborativo e encantador” afirma LÉIA…

Tal proposta está de acordo com as exigências deste mercado que está em constante expansão, assim, torna-se necessário a conexão em níveis de competência e habilidade, tendo em vista que existem muitas barreiras nesta atividade empresarial…

Existe um dito popular que afirma o seguinte, a saber: “em time que está ganhando não se mexe”, entretanto, no SUPERMERCADO REAL é o contrário, ou seja, é mais do que necessário continuar inovando para reforçar a proposta empresarial em nome dos/as clientes em geral…

Atendimento

De acordo com as Empresárias LÉIA e MARIANA, a prioridade deve ser sempre o CLIENTE, porém, o trabalho deve ser executado em Equipe com apoio dos/as Funcionários/as e Colaboradores/as, considerando a importância deste compromisso em todas as atividades desenvolvidas pelo SUPERMERCADO “REAL”…

O desafio deve ser constante para que os resultados sejam alcançados pela Equipe em todos os níveis de atuação, assim, o ‘REAL” tem como objetivo a continuidade destas ações para fazer a diferença empresarial por meio de diferenciadas para um atendimento em benefício dos/as Clientes…

Diversos fatores são fundamentais neste ATENDIMENTO, sendo que o REAL investe no contato direto e diário com os/as clientes, aproveitando todas as oportunidades para dar aquele toque mais do especial no ATENDIMENTO…

__________________________________

Léia!

(*) jornalista diplomado e assessoria/ACEA.

(*) jornalista diplomado e assessoria/ACEA>