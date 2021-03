RELOJOARIA PÉROLA: Credibilidade e Atendimento personalizado…

“Não existe nada de completamente errado no mundo, mesmo um relógio parado consegue estar certo duas vezes por dia.” (Paulo Coelho)

Sérgio Barbosa (*)

Faz-se necessário registrar que essa proposta visando à divulgação das Empresas associadas da ACE/Adamantina em parceria editorial com o Jornal DIÁRIO DO OESTE, tem como objetivo apresentar as diversas opções nas Áreas da Produção, Comercial e Prestação de Serviços oferecidos para a comunidade Adamantinense e região…

Neste contexto empresarial, pode-se escrever que em algumas áreas não existem muitas opções para este ou aquele produto, bem como, “prestação de serviços”, portanto, o/a cliente deve estar atento às ofertas e outras possibilidades…

De um jeito ou de outro não tem como deixar de lado aquela “peça preciosa” que desperta um carinho mais do que especial, tais como: joias e relógios, considerando todas as lembranças possíveis das mesmas e assim por diante…

Assim, se o/a CLIENTE possuir alguma destas peças “preciosas” em sua casa ou trabalho, ainda, se estiver com algum problema técnico e não foi possível arranjar quem fizesse o CONSERTO, agora pode contar com a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA “PÉROLA” nesta área…

Portanto, existem muitas alternativas para o/a na RELOJOARIA, desde a compra daquele presente, tais como: Relógios e outros produtos para aquele toque mágico que uma PÉROLA proporciona para homens e mulheres em todas as ocasiões, além do mais ou de menos, o NATAL se aproxima e sempre se pode encontrar aquele RELÓGIO para fazer a diferença como PRESENTE…

Existem diversas formas de PAGAMENTO por meio de CARTÃO DE CRÉDITO, também, pode ser À VISTA e todas as opções com DESCONTOS ESPECIAIS para o/a CLIENTE…

A Gerência empresarial e SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na área estão sob a responsabilidade do ANDERSON, bem como, conta com o apoio da LETÍCIA no ATENDIMENTO PERSONALIZADO aos CLEINTES EM GERAL…

Ainda, ANDERSON destaca que a proposta da PÉROLA é oferecer sempre os melhores preços por meio de um ATENDIMENTO de acordo com as novas propostas da Empresa nas áreas COMERCIAL e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, tais como: CONSERTO DE JOIAS E RELÓGIOS EM GERAL…

Desta forma, o/a CLIENTE pode CONFIAR na PÉROLA como a sua RELOJOARIA em Adamantina, todavia, de acordo com ANDERSON, existem diversos projetos em andamento visando à expansão da Empresa por meio da Informatização e qualidade dos serviços…

_________________________

(*) jornalista diplomado e assessoria/ACE.Adamantina.