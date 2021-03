Exames de Covid-19 ainda não voltaram a ser feitos em Adamantina e são enviados para laboratório de Marília

A Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Saúde reafirmou no Boletim Epidemiológico divulgado na quinta-feira (18) que os exames de Covid-19 não estão sendo feitos no município, como era antes e garantia mais agilidade no diagnóstico.

A informação relata que o material colhido continua sendo enviado para a análise Instituto do Adolf Lutz, em Marília.

“No entanto, isso está acontecendo de forma temporária, pois a Secretaria de Saúde, já fez a aquisição de uma nova remessa de testes e assim que eles chegarem, os resultados voltam a ser liberados na cidade”, acrescenta a Nota.

Segundo o Boletim, que trouxe dados do dia 17 de março, 101 testes aguardam resultado do Adolf Lutz.