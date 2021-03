CINE “HOS”: Diversão com Qualidade de Imagem e Som…

“É curioso como as cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas no cinema.” (Laranja Mêcanica )

Sérgio Barbosa (*)

Existem no mercado local, ainda, “Empresários/as” que oferecem produtos e serviços diferenciados em todas as áreas, portanto, faz-se necessário estar sempre em conexão com tais “Empreendores/as” para um olhar além deste NOVO TEMPO NOVO…

Neste cenário em meio às descobertas visando oferecer QUALIDADE com RESPONSABILIDADE, tendo em vista o compromisso acima de tudo com a comunidade local, bem como, regional, tendo em vista que a EMPRESA está na Área do Entretenimento…

Não se pode esquecer que os CLIENTES em nível geral continuam exigindo PRODUTOS E SERVIÇOS de acordo com suas expectativas, também, buscam

uma sintonia mediada pelos interesses para ambos os lados…

Portanto, cada qual busca estar neste ou naquele local para muitos desencontros, entretanto, neste local, ou seja, o CINE “HOS” tudo pode acontecer por meio de uma TELA que se pode tornar mágica, isso é, dependendo sempre deste ou daquele FILME…

Além do mais não se pode esquecer da PIPOCA, marca mais do que registrada quando o assunto é CINEMA, bem como, um REFRIGERANTE para dar um toque a mais na sessão e ponto quase final…

Isso sem escrever sobre as muitas HISTÓRIAS, talvez a maioria tenha a ver com outras ESTÓRIAS desde aquele JUNHO de 2.014, afinal de contas tudo pode acontecer “no escurinho do cinema” como cantou a roqueira…

Deve-se registrar que o CINE “HOS” busca oferecer sempre os LANÇAMENTOS do CINEMA do período, ainda, de acordo com a PROGRAMAÇÃO que ocorrem em nível mundial…

Também, a cidade que tem um CINEMA pra oferecer para a comunidade faz a diferença em todos os sentidos, considerando todas as possibilidades de LAZER ou DIVERSÃO em nível regional…

A denominada SÉTIMA ARTE que é o CINEMA, continua atuando de acordo com o avanço tecnológico e o CINE “HOS” oferece aos seus clientes uma PROJEÇÃO “3 D” para uma aproximação entre público e filme com QUALIDADE nos quesitos IMAGEM e SOM…

Existem muitas possibilidades em uma SALA DE CINEMA para que ocorra aquela interatividade entre este ou aquele FILME com o PÚBLICO que está marcando presença naquele momento, sozinho/a ou acompanhado/a…

O CINE “HOS” oferece todas as condições de acessibilidade para pessoas “portadoras” desta ou daquela “deficiência”, bem como, atende todos os padrões de segurança exigidos pela Legislação vigente…

O Gerenciamento do CINEMA está sob a responsabilidade do Empresário CACÁ, um empreendedor que desde o outro tempo do seu tempo esteve envolvido na área, ainda, registrando os bons e velhos tempos do outro cinema que deixou muitas recordações para a comunidade Adamantinense…

CACÁ continua acreditando nesta ARTE que é o CINEMA, destacando que vai continuar buscando trazer FILMES que estão no Mercado Cinematográfico para que ADAMANTINA possa continuar em conexão com os LANÇAMENTOS INTERNACIONAIS em tempo de pós-globalização midiática…

_________________________

(*) jornalista diplomado e assessoria/ACE.Adamantina.