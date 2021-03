CIDO FERRAMENTAS atendendo com delivery e drive-thru

A renomada empresa do segmento de vendas, locação e manutenção de ferramentas e equipamentos Cido Ferramentas, está atendendo seus clientes com delivery e drive thru para Adamantina e região.



Uma tenda foi montada em frente à Cido Ferramentas e um espaço reservado para que os clientes possam estacionar e fazer a retirada de ferramentas, equipamentos e outros produtos sem a necessidade de sair do interior dos veículos. Também é obrigatório aos clientes o uso de máscaras.



Sua equipe de profissionais cumpre todas as normas de distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel e higienização correta visando além de garantir o atendimento aos clientes, a prevenção da saúde.



Utilize os canais de atendimentos e evite aglomerações:

(18) 99722-6917 fale com o vendedor Edson

(18) 99665-6415 fale com o vendedor Lucas

(18) 3522-2216 e (18) 3522-2218 (fale com a equipe Cido Ferramentas)