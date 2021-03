UniFAI oferece minicurso de Declaração do Imposto de Renda

Vagas são limitadas e inscrições, a R$ 50, se encerram em 29 de março

A Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promove nos dias 3 e 10 de abril o minicurso de elaboração da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) – Exercício 2021. A primeira turma terá aulas no dia 3 e a segunda turma no dia 10, sempre das 13h às 17 horas.

O evento, a ser realizado em ambiente virtual por meio da plataforma Google Meet, tem iniciativa dos contadores e servidores da Instituição Sandra Nogueira dos Santos e Pablo Sandu e apoio da coordenação do curso de Ciências Contábeis.

O minicurso, de carga horária de 4 horas, terá vagas limitadas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 29 de março exclusivamente pelo link https://forms.gle/3fSQ3oU3ZBnmJgH76, ao valor de R$ 50. Será emitido certificado de participação.

“A proposta do curso é oferecer subsídios para que os participantes possam conhecer as regras do IRPF, possibilitando que os participantes elaborem uma declaração seguindo os parâmetros legais”, explicaram Sandra Nogueira e Pablo Sandu, que ministrarão o minicurso.

Segundo eles, uma apostila em PDF será disponibilizada aos alunos três dias antes do curso. “O curso irá oferecer subsídios para a sociedade realizar a sua própria declaração do Imposto de Renda ou fazer para outros contribuintes, com a finalidade de evitar futuros problemas com a Receita Federal por motivos de desconhecimento da legislação e de critérios sobre o IRPF”, concluíram.