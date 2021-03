Presidente do Banco do Brasil, André Brandão pede renúncia do cargo

O Banco do Brasil informou hoje que o presidente André Guilherme Brandão entregou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Conselho de Administração da instituição o pedido de renúncia do cargo, a partir do dia 1º de abril.

Veja trecho do fato relevante divulgado ao mercado pelo Banco do Brasil e assinado pelo vice-presidente Carlos José da Costa André:

“O Banco do Brasil (BB) comunica que o Sr. André Guilherme Brandão entregou, nesta data, ao Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e ao Ilmo. Presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Lima Magalhães, pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de 01 de abril de 2021”.

A renúncia precisa ser aceita por Bolsonaro para que um novo nome seja indicado ao cargo.

Em fevereiro, o presidente da República foi informado de que Brandão não pretendia seguir no cargo, noticiou a Folha de S.Paulo. Segundo assessores presidenciais, a informação foi transmitida a Bolsonaro por Guedes, que na ocasião defendeu a permanência do economista à frente da instituição financeira.

Após desavenças em janeiro com Brandão, Bolsonaro manifestou interesse em trocá-lo do cargo, mas não pretendia fazê-lo em fevereiro, sobretudo para não gerar mais desgaste após a intervenção na Petrobras que culminou com a saída do presidente Roberto Castello Branco.