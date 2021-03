Comitê de Blitz intensifica fiscalização no município a partir de hoje (18)

Denúncias devem ser feitas pelo 0800-771-3541

No início da semana, a Prefeitura de Adamantina instituiu o Comitê de Blitz com o objetivo de reforçar o trabalho de fiscalização e o cumprimento das restrições previstas no Plano São Paulo.

Na manhã de hoje (18), estiveram em reunião o prefeito Márcio Cardim juntamente com os integrantes do comitê formado pela Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Secretaria de Arrecadação e Fiscalização Tributária, onde foram tomadas decisões quanto à intensificação da fiscalização.

Além do atendimento das denúncias pelo telefone que já vinha acontecendo, será reforçada a equipe volante de fiscalização com o intuito de coibir aglomerações em quaisquer locais.

A Prefeitura de Adamantina orienta que todas as denúncias a respeito de aglomerações devem ser feitas no telefone 0800-771-3541, disque-denúncia da Vigilância Sanitária do Estado. A ligação para esse número é gratuita.

O secretário municipal de saúde, Gustavo Rufino, reforça: “A população só deve sair de casa em casos de extrema necessidade, não realizem aglomerações em suas residências ou quaisquer outros locais em respeito a situação epidemiológica, onde todo o Estado de São Paulo se encontra na Fase Emergencial, a mais crítica desde o início da pandemia, até o próximo dia 30. Contamos com a colaboração de todos”.