Anvisa fará reunião com pesquisadores para avaliar novo remédio contra Covid-19

No almoço do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , no Planalto do Planalto, que tratou da sucessão do ministro Eduardo Pauzello nesta segunda-feira (15), outro assunto também foi abordado: o possível uso emergencial de um novo medicamento contra a Covid-19 que ainda está em fase de testes. As informações foram apuradas pela jornalista Basília Rodrigues , da CNN Brasil .

Segundo a publicação, a proxalutamida é um fármaco indicado para o tratamento de câncer de próstata e de mama. Segundo a CNN , os técnicos da Anvisa vão se reunir com os responsáveis pelo medicamento nesta sexta-feira (19). Recentemente, o medicamento foi testado em estudos clínicos, no Amazonas, pela rede de hospitais Samel, em parceria com a empresa de biotecnologia Applied Biology.

O resultado dos testes, que foi apresentado publicamente por pesquisadores na última quinta-feira (11), mostrou que os pacientes tratados com o remédio têm um risco 92% menor de morrer pela Covid-19.

Além de Bolsonaro , estavam no almoço o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, o ministro Eduardo Pazuello e o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Ainda segundo a CNN , a pedido dos pesquisadores do medicamento, o encontro na Anvisa será com a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, por onde todos os remédios e vacinas contra a Covid-19 que ainda estão em fase de testes precisam passar antes de terem autorização de uso no Brasil.

A Anvisa foi procurada pelo jornal e confirmou que recebeu o pedido de reunião da Simi Consultoria para tratar sobre o medicamento. De acordo com a assessoria da agência, o encontro será na sexta (19), às 14h. Também procurados, o Ministério da Saúde e o Planalto não responderam.