Vacinação da população idosa que tem 72, 73 e 74 anos acontece no sábado (20)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que no sábado (20) acontecerá mais uma etapa da vacinação contra a COVID-19 no município. Desta vez, os idosos que tem 72, 73 e 74 anos serão vacinados.

Diferentemente das ações realizadas anteriormente, não haverá distribuição de senhas, porque o município receberá o quantitativo exato para esse público-alvo. A vacinação acontecerá no sistema drive-thru das 8h às 16h no Centro Integrado de Saúde (CIS).

A Secretaria de Saúde pede que a população que irá tomar a vacina não se aglomere em apenas um horário, pois será enviado ao município vacina para todos os que estão compreendidos na faixa etária.

Aqueles que forem receber a vacina devem levar documento de identificação RG e CPF e todos os ocupantes do carro devem fazer uso de máscara de proteção facial.

Para economizar seu tempo na fila de espera, a pasta orienta que seja realizado o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br que foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado.

Se o idoso não conseguir tomar a vacina no sábado, durante toda a semana o sistema de drive-thru atenderá as faixas etárias contempladas com as doses das 8h às 16h.

A pasta informa ainda que também recebeu mais vacinas destinadas a aplicação da 2ª dose para a população compreendida entre 80 e 84 anos e, ainda, a 1ª dose para aplicar nos idosos que tem entre 75 e 76 anos e que não foram imunizados. Esses dois grupos devem procurar o CIS impreterivelmente na sexta-feira (19) das 8h às 16h.