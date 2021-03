Polícia investiga se princípio de incêndio em prédio de jornal

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram a parte externa do prédio e alguns objetos foram queimados. Ninguém ficou ferido.

O dono do estabelecimento, um jornalista que mora no piso superior, contou que acordou com a fumaça e conseguiu controlar o incêndio.

Ele alegou também que o circuito de segurança do local flagrou um motociclista ateando fogo no prédio. Contudo, as imagens não foram divulgadas.