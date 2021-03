Mantido veto do prefeito a emendas de vereador no PL sobre as 11 casas desabitadas do ‘Mário Covas’

Em sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (15) a maioria dos vereadores adamantinenses decidiu manter o veto do prefeito Márcio Cardim (DEM) às duas emendas apresentadas por Alcio Ikeda (PODE) no Projeto de Lei nº 005/2021 relacionado às 11 casas populares desabitadas no Conjunto Habitacional ‘Mário Covas’.

A votação foi marcada pelos discursos dos vereadores, que fizeram questão de manifestar seus posicionamentos favoráveis e contrários à decisão do chefe do poder executivo. O resultado foi 5 a 2. Foram contra o veto Alcio e Bigode da Capoeira (PODE). Já a favor ficaram Aguinaldo Galvão, Cid Santos, Riquinha do Bar – todos do DEM –, Noriko Saito (PV) e Hélio Santos (PL).

O PL, aprovado por unanimidade na sessão do dia 22 de fevereiro, pedia a autorização do Poder Legislativo para abertura de crédito adicional suplementar de R$ 245 mil no Orçamento do Município para subsidiar a execução das obras de reformas nas moradias.

As emendas apresentadas por Alcio derrubou uma resolução do Conselho Municipal da Assistência Social a respeito dos critérios de destinação das casas amparados em fatores de vulnerabilidade social, e introduziu no Projeto de Lei a necessidade de sorteio dos futuros beneficiários. Ambas havia sido aprovadas na época que o PL passou pela Câmara. Porém, um parecer técnico da Procuradoria Jurídica Municipal fez com que o prefeito as vetasse. O que ocorreu.