FISIOCLÍNICA DA UNIFAI: Da Teoria para a Práxis com o/a Paciente neste tempo novo tempo…

FISIOTERAPEUTA “O movimento é nossa arma e nossa arte, através dele nos fazemos ciência. Nele depositamos nossos sonhos de trazer à vida, o que sem vida parece estar.” (Nívea Flor)

À Equipe da FISIOCLÍNICA, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

De volta às atividades neste semestre para uma aproximação entre EQUIPE DA FISIOCLÍNICA (Coordenação do Curso de FISIOTERAPIA, Responsável Técnica, Supervisores/as, Orientadores/as e Estagiárias/os) e PACIENTES em tempo de PANDEMIA, porém, de acordo com todas as exigências visando os cuidados com todos/as…

Assim, pode-se registrar que todas as ATIVIDADES estão retornando de acordo com o PROTOCOLO de PROTEÇÃO, bem como, buscando desta forma oferecer para a COMUNIDADE local neste primeiro momento os ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS que o/a PACIENTE necessita e assim por diante…

Deve-se ressaltar que o RECONHECIMENTO da FISIOCLÍNICA está nos resultados alcançados pela EQUIPE em todas as áreas de atuação, a saber: CARDIOLOGIARRESPIRATÓRIA, GERIATRIA e GERONTOLOGIA, NEUROLOGIA E PEDIATRIA, HIDROTERAPIA, PREVENTIVA e URO-GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA…

Portanto, faz-se necessário estar em conexão com tal PROPOSTA para um OLHAR que deve estar além do senso comum que predomina nesta área da SAÚDE, porém, são quase 20 anos de ATENDIMENTOS DIVERSOS com o PADRÃO da FISICOLÍNICA da UNIFAI-Centro Universitário de Adamantina…

Localizada no CAMPUS III da instituição desde a instalação da mesma em 2.002, assim, a MEMÓRIA HISTÓRICA da FISIOCLÍNICA deve ser preservada em nível institucional, também, nos ANAIS das centenas e centenas de ATENDIMENTO em Adamantina e região…

Foram muitos os que contribuíram com a CONSOLIDAÇÃO da FISIO, por isso não tem como registrar todos os nomes que marcaram presença nestes anos, mesmo assim, DOCENTES, DISCENTES, FUNCIONÁRIOS/AS e PACIENTES sempre estiveram do mesmo lado na promoção e reconhecimento da FISIOCLÍNICA nestas quase duas décadas de BONS SERVIÇOS PRESTADOS na comunidade em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL em tempo de pós-globalização da SAÚDE…

A responsabilidade técnica da FISIOCLÍNICA é da Professora PATRÍCIA BRAZ que desenvolve as atividades com APOIO DA EQUIPE em conexão com a coordenadora do Curso de FISIOTERAPIA, Professora LEANDRA BENATTI…

Neste contexto mediado pelos desencontros deste novo tempo novo, faz-se necessário SER e não apenas ESTAR nas atividades desenvolvidas na Área Comunitária, ainda, considerando a proposta do Curso de FISIOTERAPIA da UNIFAI por meio da FISIOCLÍNICA…

INFORMAÇÕES: (18) 3522.1000 (h/c).

______________________________

(*) jornalista diplomado e assessoria/ACEAdamantina-SP.