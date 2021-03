Cauê Macris assume Casa Civil do Governo de São Paulo

Nomeação foi publicada nesta terça no Diário Oficial

O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, será o Secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo. A sua nomeação foi publicada na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial do Estado.

“Cauê une capacidade de realização, conhecimento e entusiasmo na gestão pública. O Governo de São Paulo ganha com a sua capacidade de interlocução, envolvendo sociedade civil e Poder Legislativo. Nosso objetivo neste momento é um só: superar a pandemia do coronavírus”, diz o Governador de São Paulo, João Doria.

Em seu terceiro mandato de deputado estadual, Macris foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo por duas vezes.

A sua gestão na Alesp foi marcada pelo apoio às ações contra a COVID-19, doação de 30% dos salários dos deputados no combate à pandemia, lançamento do aplicativo Fiscaliza Cidadão para ampliar a transparência da Assembleia, além de corte de gastos e modernização administrativa.