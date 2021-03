“Vamos levar caso à Justiça”, diz secretário de Saúde sobre paciente flagrado duas vezes quebrando o isolamento

Um morador de Adamantina foi flagrado por duas vezes fora do isolamento por estar com Covid-19 e mesmo orientado e repreendido sobre o ato por autoridades competentes, apenas “pediu desculpas e reconheceu estar errado”, segundo Gustavo Rufino Taniguchi – secretário de Saúde.

Os flagrantes ocorreram no sábado e domingo do último final de semana e foram constatados por membros da Secretaria Municipal de Saúde que ao reconhecerem o paciente em tratamento acionaram a Polícia Militar.

Além de estar violando as medidas de isolamento social e prevenção da saúde pública, o homem não estava usando máscara, o que aumenta o risco de propagação e contaminação de outras pessoas pela Covid-19.

“Infelizmente temos algumas pessoas que pensam dessa forma e agem dessa forma”, disse o secretário de saúde que ainda prometeu levar o caso à Justiça através da Procuradoria Geral do Município.





“Mediante as informações do prontuário existente com dados do pacientem, ele deveria estar cumprindo as medidas de isolamento até amanhã (17), quando se encerra o período de transmissão da doença, o que é calculado a partir da confirmação do diagnóstico”, afirmou Gustavo.