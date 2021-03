Programa “UniFAI & Escolas” realiza I Workshop de Robótica com participação de professores da Educação Básica

O Centro Universitário de Adamantina realizou na tarde desta segunda-feira, 15, via plataforma Google Meet, o I Workshop de Robótica, que integra o programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando”. O conteúdo desse workshop específico foi ministrado pelo Grupo de Extensão Principia.

O “Principia – Robôs na Escola” é um projeto de alunos e docentes do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), com significativo impacto social nas escolas em que atua, contribuindo na construção da visão das crianças sobre a ciência por meio da robótica. O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. Eduardo do Valle Simões e conta com a participação de Breno Cunha Queiroz, Francisco de Freitas Pedrosa, Guilherme Augusto Bileki, Ravila Vilela Pieri, Ricardo Alves de Araujo, Tiago Esperanca Triques e Vinícius Fernández Baca dos Santos.

Mais de 200 professores de Educação Básica das redes pública e privada de ensino participaram do evento on-line.

“Gostaria de agradecer a todos da UniFAI que organizaram o I Workshop de Robótica do Programa ‘UniFAI & Escolas’ e também a todos os professores das escolas que se inscreveram e participaram. É uma forma muito didática e motivadora de se ensinar e aprender robótica, principalmente num contexto no qual vivemos, em que a informática e o desenvolvimento das tecnologias estão intimamente interligadas ao trabalho e às relações sociais das pessoas”, declarou o reitor da UniFAI, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.

Um novo encontro virtual foi marcado para o dia 12 de abril.

O workshop

Esse workshop apresentou os equipamentos robóticos e suas ferramentas de software para a programação lúdica de algoritmos de controle de movimentação dos robôs. O objetivo do evento foi apresentar as possibilidades de utilização desses robôs em sala de aula como ferramenta de ensino para motivar e capturar a curiosidade dos alunos para que possam manipular e se familiarizar com tecnologias robóticas de ponta, trazendo-as para a realidade dos alunos.

Durante o workshop foi demonstrada a construção de robôs de baixo custo utilizando o microcontrolador Arduino com materiais reutilizados que podem ser encontrados na própria escola. O evento esteve voltado para capacitar os professores do Ensino Fundamental para desenvolverem metodologias de utilização da robótica com alunos entre o 6º e o 9º anos.

“Esse primeiro workshop foi maravilhoso e já estamos pensando em marcar um próximo, quem sabe com os robôs já prontos, para serem usados na gamificação ou como sensores de verificação da umidade do solo, por exemplo. São várias ideias. É ilimitado. Vai depender da nossa imaginação e da técnica a ser usada. Quero agradecer ao professor Simões e à sua equipe por essa disponibilidade. Nós tivemos um pico de 209 participantes e isso me deixou muito feliz porque mostrou que o trabalho está sendo valorizado pelos dirigentes de ensino”, completou o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da UniFAI, Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira.

UniFAI & Escolas

O programa, formulado em conjunto pelas pró-reitorias de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e de Ensino, juntamente com as divisões Administrativa, de Comunicação e Financeira da UniFAI e que conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Adamantina, pretende firmar parceria com as diversas diretorias de ensino regionais do estado de São Paulo.

A ideia é desenvolver uma série de ações lúdicas, jogos eletrônicos, gamificação, quiz e plataforma Arduino, entre outras, que visem motivar estudantes da educação básica (pública e privada) a prosseguirem com os estudos e, inclusive, ingressarem no Ensino Superior.

Trata-se de um programa institucional de cunho educacional que busca trazer uma nova estratégia de abordagem do estudante, motivando-o com ações psicopedagógicas com vistas à continuidade dos estudos no Ensino Superior, bem como apoiar as atividades culturais e de esporte educacional realizadas nas escolas, além de dar suporte intelectual em temas ligados aos principais eixos didáticos do ensino médio (códigos de linguagem, ciências humanas e ciências da natureza).

O programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando” envolve uma parceria educacional de benefício mútuo e integrado, entre a UniFAI e as unidades escolares via diretorias de ensino, com plataforma de acesso e divulgação das ações das escolas do Ensino Médio.

O programa pretende trabalhar nas linhas gerais da educação e desenvolver projetos de robótica, de agricultura resiliente, hortas orgânicas nas escolas, projetos de saúde, entre outros, com apoio psicopedagógico do corpo docente da instituição e oferecendo a estrutura dos 32 cursos de graduação.

“O objetivo é criar esperança, sonho, entusiasmo nos jovens da rede básica de ensino para que ingressem em um curso superior e para que o Brasil possa desenvolver cada vez mais ciência e tecnologia”, comentou Vagner Oliveira.

O programa “Unifai & Escolas – Motivando e Educando” já firmou parceria com as DERs de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Assis, Birigui, Jales, Marília, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Penápolis, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Tupã e, futuramente, pretende alcançar unidades escolares de estados vizinhos, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.