Prefeitura de Adamantina institui Comitê de Blitz

Medida foi tomada com o objetivo de intensificar fiscalização no município

Considerando o agravamento da pandemia causada pela disseminação do COVID-19 no município e visando reforçar o trabalho de fiscalização e o cumprimento das restrições previstas no Plano São Paulo, a Prefeitura de Adamantina criou o Comitê de Blitz.

Os integrantes deste comitê são: Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Secretaria de Arrecadação e Fiscalização Tributária.

A Prefeitura de Adamantina orienta que todas as denúncias a respeito de aglomerações devem ser feitas no telefone 0800-771-3541 que é disque-denúncia da Vigilância Sanitária do Estado. A ligação para esse número é gratuita.

Além das denúncias, a Prefeitura de Adamantina pede que a população só saia de casa em casos de extrema necessidade, pois está vigente a Fase Emergencial em todo o estado até o próximo dia 30.