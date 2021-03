Justiça absolve jovem acusada de matar pai a facadas durante surto

A continuidade do acompanhamento psiquiátrico mediante a apresentação dos comprovantes destas consultas e dos medicamentos a que ela está submetida foi uma determinação de medida protetiva, segundo a Justiça.

Assim como, a necessidade de que a defesa comunique à Justiça qualquer indicação médica de internação orientada à jovem com a finalidade de garantir a proteção dos seus familiares e de qualquer pessoa que venha a conviver com ela.

O CRIME

O dentista Aloisio Ahnert Tassara foi encontrado morto na sala da própria casa com ferimentos de faca em agosto de 2019. A filha dele, na época com 17 anos, foi localizada logo depois em cima do telhado de uma casa vizinha, com uma faca na mão, e foi levada ao Hospital das Clínicas, pois o Samu constatou que ela estava em surto psicótico.

No dia do crime, a perícia também encontrou quase R$ 20 mil em dinheiro nas roupas do dentista, mas durante as investigações ficou constatado que o fato não tinha nenhuma relação com o caso.

Após o crime, a adolescente ficou internada na ala psiquiátrica do HC e recebeu alta no final de outubro. Segundo o advogado de defesa, a jovem foi internada mais duas vezes após esse período, mas respondia ao processo em liberdade.

Atendendo a um pedido da defesa da jovem durante o processo, que foi aceito pela Justiça em novembro do ano passado, ela passou por exame de sanidade mental no dia 10 de novembro em uma clínica psiquiátrica do município.