CRAS passará a receber recursos do ‘Imposto de Renda do Bem’

Além da APAE, IAMA, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), Lar Cristão, Projeto ASA e Lar dos Velhos, a Campanha Imposto de Renda do Bem passará a beneficiar também o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Adamantina.

Esses recursos serão aplicados nas ações desenvolvidas pelo CRAS em prol dos 90 idosos que atualmente são atendidos.

Segundo da diretora da unidade, Thais Sgorlon Carmona Laviani, o CRAS é responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social, nas áreas de vulnerabilidade e risco social, oferecendo dois tipos de atendimentos no município, com apoio da Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Assistência Social.

O primeiro deles é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

O outro atendimento oferecido é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). É realizado em grupos, organizados a partir de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o ciclo de vida, prevenindo a ocorrência de risco social. É uma forma de intervenção social planejada, que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivencias individuais e coletivas.

Todos esses serviços são desenvolvidos por uma equipe de profissionais, composta por assistente social, psicóloga, orientadora social e outros profissionais, atendendo famílias beneficiadas com programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; famílias que atendem critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por alguns de seus membros; e pessoas com deficiência e idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.

Além disso, o SCFV possui duas redes referenciadas, sendo a rede direta, que atende o Projeto ASA e a rede indireta, que atende o Lar Cristão, IAMA, Casa do Garoto, APAE e Lar dos Velhos.

As atividades desenvolvidas são as mais variadas, como trabalhos manuais, danças, jogos, capoterapia e várias outras atividades em grupo, mas atualmente estão suspensas em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Diante deste cenário, o CRAS de Adamantina se adaptou a nova realidade e adotou algumas estratégias para que os serviços continuem atendendo ao público que demandam dessa política.

Desta forma, surgiu o Projeto Arco Íris, onde atividades semanais serão disponibilizadas pela internet, por meio do WhatsApp, onde os participantes terão um tempo estipulado para realização. Além disso, serão enviadas diariamente mensagens reflexivas e informativas, como forma de auxiliar a todos neste momento difícil de isolamento social, com premiação para aqueles que mais participarem das atividades.