Comércio local terá pontos de Drive-thru em todas as esquinas do centro a partir desta quarta-feira

A Associação Comercial e Empresarial de Adamantina protocolou Ofício na Prefeitura de Adamantina com pedido de criação de um ‘corredor para Drive-thru’ na área central/comercial da cidade.

Segundo informação passada minutos atrás à reportagem do Adamantina Net, o presidente da ACE, Luís Henrique Sgoob Mortari esteve na manhã desta terça-feira (16) em reunião com o prefeito Márcio Cardim (DEM), o secretário municipal de planejamento João Vitor Marega e o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira (PV).

Na oportunidade foi discutida a solicitação apresentada e ficou acordado que em todas as esquinas do centro de Adamantina poderão ser colocados cones demarcando local de estacionamento temporário para que os clientes, sem descerem do seu veículo, possa retirar o produto comprado no comércio via telefone ou WhatsApp.

“Essa medida possibilitará que os comerciantes tenham vários pontos de Drive-thru. Então é mais um canal conquistado para que possamos efetuar as vendas e consigamos passar esses 15 dias de restrição máxima”, disse Luís Henrique.

A Prefeitura elaborará um croqui que apontará todos os pontos de entrega/retirada de produtos.

A nova iniciativa começa ser utilizada a partir desta quarta-feira (17).

“É importante que os comerciantes marquem horário com os clientes e façam a entrega sem atraso e no menor tempo possível justamente para não causar filas nos locais destinados ao Drive-thru ou até atrapalhar a entrega do outro amigo lojista”, orientou o presidente da ACE.

Vale lembrar que na última segunda-feira (15) começou a vigorar também em Adamantina a Fase Emergencial do Plano São Paulo, na qual o Governo do Estado determinou ainda mais restrições a diversos setores da economia. No comércio, em específico, ficou proibida a retirada de produtos dentro do estabelecimento, portanto, estão permitidos somente Delivery ou Drive-thru sem que o ocupante desça do carro.