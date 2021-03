Com UTI lotada, secretário de Saúde fala em escolher paciente para internar: ‘Quem tem mais chance de viver’

O secretário de Saúde de Tupã (SP), Miguel Ângelo de Marchi, afirmou que a Santa Casa vive uma situação muito preocupante em relação aos leitos de UTI para Covid-19.

Segundo o secretário, os médicos estão tendo que escolher quem vai ser internado e até quem vai ser entubado no hospital. Uma estratégia de “guerra”.

“A situação é crítica, é séria e grave e que vai levar a muitas mortes. Estamos no pior pico da infecção. Tupã bateu recorde, junto com Ourinhos, do maior aumento no número de mortes na região e estamos na fase de escolher quem são os pacientes que vão ser internados, quem são os pacientes que vão para UTI, que vai receber um tubo.”

“Hoje não se escolhe o mais idoso ou mais jovem, hoje se escolhe aquele que tem mais chance de viver, que tem mais possibilidade de vida. Aquele que pode ser mais produtivo num futuro e isso, infelizmente vai levar a muitos óbitos.”O secretário alertou ainda para o aumento dos casos graves na cidade. Segundo ele, de cada 10 pessoas que precisam ser entubadas, apenas duas sobrevivem.

A cidade que ano passado já tentou até na Justiça flexibilizar mais as restrições do Plano SP. Atualmente segue as regras da fase emergencial. Um novo decreto foi publicado na sexta-feira (12) restringido ainda mais as regras da fase vermelha.

Entre as medidas estabelecidas, o decreto municipal determina que todos os estabelecimentos da cidade deverão ficar fechados nos sábados, 20 e 27 de março, e domingos, 21 e 28 de março, uma espécie de “lockdown”.

Mas, mesmo diante dessa situação, neste domingo (14), a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária tiveram que dispersar uma aglomeração de cerca de 50 pessoas que estavam em uma cachoeira na zona rural da cidade.

O secretário de Saúde também fez um alerta sobre o desrespeito às medidas de prevenção ao coronavírus.

“Se não existem mais as baladas, pelo menos as oficiais, quem está transmitindo a doença? As pessoas que estão saindo de casa estão indo ao supermercado, estão na rua, nas praças e nós não vamos mais tolerar esses erros das pessoas. Você vai adoecer a sua família e não temos leitos para atender todo mundo. Somos uma cidade com 65 mil habitantes e como secretário de Saúde e como médico, estou falando não adianta o estado nos dar 20, 30 leitos, vamos ocupar todos.”

Miguel Ângelo reforçou ainda a necessidade de diminuir a circulação de pessoas.

“O tratamento para todos nós hoje é ficar em casa, ter distanciamento, estar atento aos sintomas, saber quanto e como vou fazer exames e procurar atendimento médico. Nós não vamos mais sofrer o que estamos sofrendo para pessoas rirem, debocharem e não acreditarem.”

NÚMEROS DA COVID

Tupã (SP) soma 3.023 casos positivos e, destes, 2.727 são pacientes curados. Até o momento, 95 pessoas já morreram de coronavírus no município.

De acordo com o último boletim divulgado na sexta-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa local continua em 100%, sendo 5 pacientes de Tupã (33% do total). Outros 10 pacientes são da região (67%), incluindo 2 de Assis, 1 de Bastos, 1 de Iacri, 1 de Martinópolis, 1 de Queiroz, 1 de Cândido Mota, 1 de Herculândia, 1 de Parapuã e 1 de Ourinhos.

Já a taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos (enfermaria) destinados aos pacientes de coronavírus está em 35%, com 5 pacientes de Tupã (25%) e 2 pacientes da região (10%), sendo 1 de Herculândia e 1 de Ourinhos.