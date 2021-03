Ciclista morre ao ser atingido por carro

O acidente aconteceu às 5h45 no quilômetro 422 da rodovia, sentido oeste. Segundo a Polícia Rodoviária de Assis, o ciclista trafegava no meio da pista quando foi atingido por um carro.

Com o impacto, o condutor da bicicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista e o passageiro do carro não tiveram ferimentos.