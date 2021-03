Central Covid perde médico que atuava na linha de frente do combate à doença no município

A equipe da Central Covvid que corresponde à linha de frente no enfrentamento e combate à pandemia do novo Coronavírus em Adamantina sofreu uma baixa: a saída do médico Guilherme Dias Bonadirman.

A notícia foi revelada em entrevista publicada no último domingo (7) no site da Rádio Life FM.

O profissional integrava o corpo médico da Central Covid desde maio do ano passado, mas decidiu deixar e chegou a classificar como ultrapassado o modelo de gestão de Saúde Municipal. A validade do contrato do médico expiraria no próximo mês (abril), mesmo assim, inicialmente, acreditava que poderia permanecer no município.

“Já estava conversando tanto com Adamantina quanto com outras cidades da região sobre meu futuro, infelizmente Adamantina foi a que menos me deu informações pois preferiram aguardar se o governo federal renovaria meu contrato e nunca me foi informado o que aconteceria se isso não ocorresse”.

Bonadirman então fechou contrato com a Prefeitura de Lucélia para trabalhar, também, na Central Covid.