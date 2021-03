Deputado Carlão Pignatari é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Eleito com 65 votos, o deputado Carlão Pignatari é o novo presidente da Alesp e será responsável por conduzir o Parlamento paulista no próximo biênio (2021-2023), enquanto os cargos de 1° e 2° secretários serão ocupados, respectivamente, por Luiz Fernando, que conquistou 60 votos, e Rogério Nogueira, com 65 votos. A eleição aconteceu durante sessão preparatória realizada nesta segunda-feira (15/3).

Após o resultado, Carlão Pignatari agradeceu parlamentares, familiares e o apoio do ex-presidente da Casa. “O alicerce deixado pela gestão do nobre deputado Cauê Macris permitirá iniciar meu trabalho de olho no futuro, buscando agora outras conquistas e avanços para nossa história”, afirmou.

Respeito ao dinheiro público, às agendas da sustentabilidade e ao meio ambiente junto ao corte de desperdícios irão nortear o trabalho da nova gestão, segundo o presidente eleito. Pignatari disse que sua missão é “transformar o maior Parlamento da América Latina também no melhor” e que trabalhará como o presidente de todos. Ao discorrer sobre a harmonia entre os poderes, prometeu fortalecer o trabalho e a liderança da Alesp. Também falou sobre a necessidade de união da população nesse momento e garantiu que irá interagir cada vez mais com o cidadão através da “abertura constante de canais de transparência”.

Por fim, o presidente ressaltou o desejo de acoplar proposições existentes na Alesp para permitir a aquisição de vacinas pelo Executivo: “Que a gente consiga transformar esses projetos em um só, da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que possamos, muito rapidamente, imunizar o maior número de paulistas e brasileiros”.

Além dos imunizantes, Carlão Pignatari pediu que os parlamentares priorizem, no próximo Colégio de Líderes, o Projeto de Lei 124/2021 para que o Executivo ofereça um auxílio de R$ 450 ao cidadão paulista desempregado.

Luiz Fernando, eleito 1° secretário, também definiu a vacinação da população como o grande desafio a ser cumprido. “Essa Casa Legislativa tem o dever de fazer diferença nesse momento de pandemia, de crise, de mortes e essa Mesa que está sendo eleita agora é que coordenará todo esse trabalho”. O parlamentar defendeu ainda a inclusão de professores, policiais e profissionais de limpeza como grupos prioritários.

De forma semelhante, a expectativa do 2° secretário, Rogério Nogueira, “é continuar fazendo as economias que já tivemos junto à Mesa anterior, num momento tão difícil que estamos passando”, além de aprovar “a autorização da compra de vacinas pelo governador, tanto os insumos nacionais, como as vacinas de fora”.

A disputa pela presidência da Casa contou com mais três candidatos além de Pignatari. O deputado Major Mecca (PSL) teve 16 votos e ficou em segundo lugar, seguido por Sergio Victor (NOVO), com cinco votos, e Carlos Giannazi (PSOL), que recebeu o apoio de quatro parlamentares.

Na ocasião, os parlamentares também elegeram Léo Oliveira e Bruno Ganem como 3º e 4° secretários. Wellington Moura 1º vice-presidente; André do Prado 2º vice-presidente e Professor Kenny 3º vice-presidente. O 4º vice-presidente da Alesp no biênio será o deputado Caio França.

Wellington Moura falou sobre os desafios que a nova Mesa Diretora irá enfrentar. “Temos uma grande responsabilidade. Primeiramente por causa da retomada econômica do nosso Estado, que hoje vive uma situação muito complicada da pandemia, com muitas mortes e o sistema de saúde quase entrando em colapso, por isso a responsabilidade, na Assembleia Legislativa, será de colocarmos pautas, projetos, que sejam de suma importância para a população, para essa retomada econômica”, disse o 1° vice-presidente. Ele também afirmou que a Mesa buscará, com cautela, dar celeridade no processo de reconhecimento de calamidade pública dos municípios.

NOVO PRESIDENTE

Carlão Pignatari é empresário, coordenou regionalmente a campanha de Mario Covas para o governo do Estado em 1994 e foi prefeito de Votuporanga, sua cidade natal, por duas vezes (2000 – 2008), sendo reeleito para o segundo mandato com 80% dos votos válidos.

Enquanto ocupou o Executivo municipal, Pignatari recebeu o selo de Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, pela execução de iniciativas para a garantia dos direitos desse público. Também na gestão dele, Votuporanga alcançou o nível de países desenvolvidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o que levou Geraldo Alckmin, governador do Estado na época, a classificar a cidade como “capital da educação”.

Aos 61 anos, Pignatari está no terceiro mandato como deputado estadual após ter tido 74.006 votos no último pleito, em 2018. Na Alesp, o parlamentar atua em apoio aos municípios do Noroeste paulista e a favor de pautas sociais, de saúde, educação, transporte, habitação, segurança pública, turismo e cultura. Antes de assumir a presidência, Pignatari exercia a função de líder do governo no Parlamento.

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA E MEMBROS SUBSTITUTOS PARA O BIÊNIO 2021-2023

Presidente – Carlão Pignatari (PSDB)

1º secretário – Luiz Fernando (PT)

2º secretário – Rogério Nogueira (DEM)

3º secretário – Léo Oliveira (MDB)

4º secretário – Bruno Ganem (PODE)

1º vice-presidente – Wellington Moura (REPUBLICANOS)

2º vice-presidente – André do Prado (PL)

3º vice-presidente – Professor Kenny (PP)

4º vice-presidente – Caio França (PSB)