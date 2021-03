Campeão mundial pelo Corinthians, ex-volante Gilmar Fubá morre aos 45 anos

O ex-jogador Gilmar Fubá, campeão mundial pelo Corinthians em 2000 e bastante identificado com o clube, morreu nesta segunda-feira, aos 45 anos. Desde 2016, Gilmar Fubá fazia tratamento contra um mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula óssea. Ele descobriu a doença após sofrer uma pneumonia. Uma biópsia feita em caroços que estavam aparecendo em seu corpo diagnosticou o câncer, já em estágio avançado. Gilmar Fubá nasceu em São Mateus, bairro da Zona Leste de São Paulo, e foi formado na base corintiana. Pelo Timão, ele disputou 131 jogos, entre 1996 e 2000, tendo marcado quatro gols. Além de conquistar o Mundial, o ex-volante participou das campanhas do título do Paulistão de 1997 e dos Brasileiros de 1998 e 1999. Depois de defender o Corinthians , ele se transferiu para o Fluminense, rodou por diversas outras equipes do Brasil e ainda atuou por Schalke 04, da Alemanha, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.