Adamantinenses fazem grande carreata e ato contra Dória e a favor do Brasil

Na manhã deste domingo os adamantinenses fizeram uma grande carreata pelas ruas da Cidade Joia para se manifestar contra o governador do Estado de |São Paulo, João Dória e a favor do Brasil. A concentração e saída ocorreram defronte do Campus II da UNIFAI.



Com expressiva adesão, os carros e motos formaram uma fila de mais de 1 km que passou pelas principais avenidas de Adamantina.





Os participantes mostravam cartazes e bandeiras brasileiras ao som do Hino Nacional e outros relativos à Pátria.



A reportagem do Adamantina Net acompanhou a carreata durante todo o trajeto feito entre o Campus II, Parque dos Pioneiros até chegar à sede do Tiro de Guerra.



Na frente do TG os adamantinenses estacionaram seus carros/motos e cantaram o Hino Nacional Brasileiro.

A iniciativa foi organizada e incentiva pelo grupo de comerciantes locais #QUEREMOSTRABALHAR e repercutiu bastante nas redes sociais.