Procurado pela Justiça é preso pela Polícia Rodoviária de Adamantina

Um procurado da Justiça foi preso na noite desta sexta-feira (12) em Adamantina.

Ele transitava no sentido Lucélia / Adamantina e foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na Base Operacional durante operação de combate a ilícitos penais quando transitava em um carro com placas de Marília.

Na consulta via Centro de Operações da Polícia Militar constou que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto.

Ele também foi autuado por se negar a realizar o teste do bafômetro. Após o trabalho da Polícia Rodoviária com as autuações e registro do boletim de ocorrência, ele foi conduzido ao Plantão Policial de Adamantina onde permaneceu à disposição da Justiça.