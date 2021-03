Ex-presidente Lula toma 1ª dose da vacina contra o coronavírus em São Bernardo do Campo

No município, a vacinação é realizada em cinco postos avançados. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. O cadastro e agendamento da vacina são obrigatórios.

No município, cada faixa etária é destinada a um local, a ser informado no final do procedimento de agendamento no site, sendo um deles em formato drive-thru, no Paço Municipal, e mais quatro postos avançados: Igreja São João Batista, no Rudge Ramos, e Ginásios Poliesportivos da Kennedy, do Jardim Orquídeas e do Riacho Grande.