Prefeitura de Adamantina encaminha projeto de lei para aquisição de vacinas contra a COVID-19

Objetivo do município é integrar a Frente Nacional de Prefeitos

Com o objetivo de integrar a Frente Nacional de Prefeitos, destinada a aquisição de vacinas contra a COVID-19, A Prefeitura de Adamantina encaminha a Câmara Municipal projeto de lei que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

O projeto de lei é um dos requisitos que a Frente Nacional de Prefeitos pede aos municípios para que eles ingressem na lista que manifesta interesse na compra.

A medida tomada pelo poder executivo se dá em razão do recrudescimento dos casos de COVID-19 em todo o território nacional. O presente projeto de lei ainda se justifica, pois o avanço da doença prossegue no município, em toda a região do Departamento Regional de Saúde com sede em Marília, bem como no estado.

Além disso, é necessário que a população seja vacinada em massa, pois dessa forma será possível frear o iminente colapso generalizado da área da saúde, evitar mortes por falta de assistência e, ainda, retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social. O projeto de lei foi encaminhado à Câmara Municipal em caráter de urgência.