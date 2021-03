UniFAI nomeia Daniel Torres como diretor da Divisão de Comunicação

Graduado em Jornalismo pela então FAI em 2006, ele é servidor concursado da Instituição desde setembro de 2015

O reitor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, nomeou o jornalista Daniel Torres de Albuquerque para o cargo de diretor da Divisão de Comunicação da Autarquia.

Ele assumiu na última-segunda-feira, 1º de março, o cargo que era exercido pela também jornalista Jesana Lima, que se exonerou da função por motivos particulares.

O novo diretor de Comunicação da UniFAI é funcionário concursado da Instituição desde setembro de 2015.

Carreira

Daniel Torres de Albuquerque possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelas então Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), concluída em 2006, e iniciou especialização em Comunicação Empresarial pelo Centro Universitário Toledo (UniToledo), de Araçatuba. Ingressou em janeiro de 2018 na graduação em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional (Uninter), de Curitiba (PR), a ser concluída em 2021.

Com experiência no mercado desde 2003, atuou em várias áreas da comunicação, especificamente do Jornalismo, tendo exercido funções como repórter, repórter-fotográfico, redator (para rádio, impresso, revista e site), editor de áudio e texto, supervisor de Jornalismo da Rádio Cultura FM de Adamantina e, também, em assessoria de comunicação de evento (Rodeio Técnico de Adamantina – RTA 2006).

Ele atuou de fevereiro de 2011 a maio de 2013 como repórter para o Jornal Cidade Aberta, de Osvaldo Cruz, onde também trabalhou entre 2006 e 2008, e como editor-chefe e jornalista responsável do mesmo semanário entre junho de 2013 e dezembro de 2017. Trabalhou, ainda, como repórter e apresentador de programa jornalístico na Rádio Metrópole FM e prestou serviços de assessoria em comunicação para a Prefeitura de Osvaldo Cruz de 2010 a 2013.

Atualmente é jornalista da Divisão de Comunicação da UniFAI, tendo atuado como diretor interino dessa divisão entre setembro de 2019 e março de 2020.