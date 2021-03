TV FOLHA REGIONAL: Pioneirismo em nível REGIOCAL…

“Só depois que a tecnologia inventou o telefone, o telégrafo, a televisão, a internet, foi que se descobriu que o problema de comunicação mais sério era o de perto.” (Millôr Fernandes)

Ao MASSAROTTE e Equipe, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

A história da TV no Brasil está completando 71 anos, assim, são mais de sete décadas de estrada, ainda, do sistema ANALÓGICO para um cenário DIGITAL que está em constante MUTAÇÃO em tempo de pós-globalização TECNOLÓGICA…

Porém, deve-se destacar que em nível regional, ainda, considerando que a TV BAURU, Canal 2, surgiu na década de 50 e tornou-se um marco histórico para a MÍDIA TELEVISIVA REGIONAL e continua mais atual do que nunca por meio de outro nome e firme em BAURU…

Entretanto, no ano de 2.013, o Empresário URTER MASSAROTTE JÚNIOR, proprietário do GRUPO FOLHA REGIONAL (Flórida Paulista-SP), criou a TV FOLHA REGIONAL por meio do sistema tecnológico vigente naquela época e depois de quase 10 anos NO AR, continua em plena EXPANSÃO na ERA DIGITAL…

Também, quando o tema está relacionado com TV e suas diversas possiblidades como VEÍCULO DE MÍDIA, devem-se levar em consideração as OPÇÕES que o MERCADO exige em tempo de TRANSFORMAÇÃO DIGITAL por meio das denominadas PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS…

A TV FOLHA REGIONAL tem como proposta a cobertura das atividades que ocorrem na REGIÃO DA “NOVA” ALTA PAULISTA, porém, destacando sempre que possível os aspectos localizados nesta ou naquela CIDADE, tendo em vista que a proposta é REGIONAL com o OLHAR LOCAL e considerando as áreas de interesse da comunidade…

MASSAROTTE como é conhecido na região, está sempre em conexão com os AVANÇOS que ocorrem na MÍDIA IMPRESSA (jornal) e DIGITAL (site) em SINTONIA com a TV FOLHA REGIONAL…

Não tem como deixar de lado o compromisso familiar nestas atividades profissionais focadas no MERCADO, assim, deve-se destacar a presença da esposa, ELENICE DE FÁTIMA CAPÓIA MASSAROTTE e dos filhos, NATHÁLIA e GEOVANNE, pois, o APOIO DA FAMÍLIA torna-se fundamental para superar todos os obstáculos em tempo de PANDEMIA…

A PROGRAMAÇÃO da TV FR tem como proposta oferecer uma GRADE DIVERSIFICADA e de acordo com as necessidades do seu PÚBLICO ALVO em nível REGIONAL, porém, priorizando sempre que possível o LOCAL desta ou daquela comunidade…

Um dos destaques da TV é o Programa Semanal ENTREVISTA DA SEMANA, destacando sempre que possível uma PERSONALIDADE local das diversas áreas de atuação, ou seja, nas esferas da ECONOMIA, EDUCAÇÃO, COMÉRCIO, LAZER, SOCIAL, POLÍTICA e outras…

O PIONEIRISMO sempre esteve na trajetória de MASSAROTTE nestes projetos afins da MÍDIA, portanto, a MARCA do GRUPO FOLHA REGIONAL está mais do que REGISTRADA nas atividades desenvolvidas nas cidades no cenário REGIONAL, todavia, sempre com o OBJETIVO DE INFORMAR de acordo com as prerrogativas da COMUNICAÇÃO em nível REGIOCAL, a saber: do REGIONAL para o LOCAL ou vice-versa…

_____________________

(*) jornalista diplomado e ACEA/Assessoria.