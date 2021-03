SP antecipa recesso escolar de abril e outubro para março e aulas presenciais são suspensas nas escolas estaduais

O governo não determinou, no entanto, o fechamento das escolas municipais e privadas, mas recomendou que o fizessem. Cabe também aos municípios definir se as unidades estaduais em suas cidades mantêm ou não as aulas presenciais.

“O que a gente está falando é que a fase vermelha na Educação, nós temos um decreto próprio e continuamos com as mesmas regras. Então se a escola precisar fazer um atendimento presencial, seja ela da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, ela poderá fazer a atividade. Nós não estamos mudando a regra de até 35% das escolas”, diz Rossielli.

Pelas regras do Plano São Paulo, durante a fase vermelha, as instituições podem receber alunos presencialmente respeitando o limite de 35% da capacidade total.

“Nesse momento temos muito poucos alunos nas escolas, mas em outubro se Deus quiser estaremos muito melhor e poderemos muito mais estudantes. Por que parar lá na frente se terei nesse momento a possibilidade de diminuir a desigualdade, certamente com muito mais pessoas vacinadas e numa condição melhor? Temos nesse momento que fazer um sacrifício e aproveitar os momentos que teremos mais pra frente. Por isso, a recomendação para a rede particular também para que negocie com seus professores e busque antecipar as férias de meio do ano. E se for necessário poderemos fazer isso lá na frente.”