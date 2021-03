Prefeitura de Adamantina recebe mais uma grade de vacinas destinada ao público idoso que tem entre 75 e 76 anos

Senhas serão distribuídas para organizar a vacinação

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que será destinada ao município mais uma grade de vacinas para vacinar com a primeira dose aproximadamente 90% do público da faixa etária entre 75 e 76 anos, de acordo com o determinado pelo Plano Estadual de Imunização.

Com o objetivo de melhor organizar a vacinação e não causar aglomeração, a partir de amanhã (12), as senhas serão distribuídas em todas as unidades básicas de saúde (UBS) do município.

Desta forma, o público a ser vacinado ou seus familiares, deverão se dirigir a Unidade de Saúde de referência (mais próxima de sua casa) com documento de identidade da pessoa que irá receber a vacina das 7h às 16h30.

O número de senhas de cada unidade, será de acordo com o levantamento feito pelas próprias equipes, através do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde.

A vacinação acontecerá no sábado (13), a partir das 8h30 da manhã e até as 15h no CIS. A pessoa que for receber a vacina deverá levar documento de identificação (RG e CPF).

A Secretaria de Saúde orienta que no dia da vacinação, as pessoas não precisam chegar antes das 08h30, uma vez que as pessoas que tiverem senhas serão aguardadas por toda equipe durante todo o dia para receberem a sua dose.

A pasta ainda lembra que as pessoas devem usar máscara de forma adequada e durante todo o tempo se precisarem sair

Serviço – As unidades básicas de são do município são:

UBS Nove de Julho: Rua Nove de Julho, 841 – Centro

UBS Vila Jardim: Avenida das Margaridas, s/n.º – Vila Jardim

UBS Jardim Adamantina: Rua João Perroni, s/n.º – Jardim Adamantina

UBS Dorigo: Rua Deolinda Ferreira da Silva, s/n.º – Estância Dorigo

UBS CECAP: Rua Professora Noêmia Bueno do Vale, 145 – Pq Cecap

UBS Mário Covas: Rua Antônio Pires Ribeiro, 72 – Conj. Hab. Mário Covas

UBS Vila Cicma/ CIS: Rua Josephina Dal Antônia Tiveron, 120 – Centro