IMOBILIÁRIA RE/MAX MARETO: “Imóvel com preço justo para quem compra ou vende”.

“Corretor de imóveis é um apaixonado por gente. Assim pensa, assim age e assim vive o verdadeiro corretor de imóveis.” (Guilherme Machado)

Ao Márcio e Equipe, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Não tem como ficar distante das denominadas TRANSFORMAÇÕES patrocinadas pela TECNOLOGIA em todas as áreas do MERCADO em tempo de pós-globalização das ORGANIZAÇÕES…

O FUTURO está cada vez mais próximo de todos/as em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, portanto, torna-se necessário inserir a cidade de ADAMANTINA neste cenário mundial para uma aproximação com as novas tendências que estão surgindo na área IMOBILIÁRIA…

Assim sendo, desde dezembro do ano passado, está funcionando com uma proposta além do que se espera nas atividades focadas e desenvolvidas por meio de ações objetivas e arrojadas na COMPRA, VENDA, FINANCIAMENTO e outras alternativas afins a proposta da RE/MAX MARETO…

Tais alternativas estão CONECTADAS com a MISSÃO, VALORES e PRINCÍPIOS da RE/MAX MARETO, portanto, torna-se fundamental para os/as interessados/as nesta parceria IMOBILIÁRIA estarem cientes destas propostas, bem como, ACREDITAR nestas propostas focadas exclusivamente em benefício do IMÓVEL disponibilizado nas diversas ofertas da imobiliária RE/MAX MARETO…

A coordenação da RE/MAX MARETO está sob a responsabilidade do Empresário MÁRCIO BARRETO, casado com a médica, MARIA AMÉLIA e pais das filhas, MARIA LUISA e MARIA EDUARDA…

Também, deve-se registrar que a RE/MAX MARETO conta com uma Equipe Especializada de profissionais para atender todas as necessidades necessárias visando a promoção e comercialização do SEU IMÓVEL neste cenário patrocinado pelos novos PARADIGMAS e exigências do MERCADO IMOBILIÁRIO em Adamantina e região…

Com uma participação por meio de 567 AGÊNCIAS, ainda, milhares de AGENTES ASSOCIADOS, além de ser a marca número um de FRANQUIAS IMOBILIÁRIAS como a MASTER FRANQUIAS REGIONAIS, portanto, tais credenciais demonstram a SERIEDADE e o TRABALHO desenvolvido pela RE/MAX no Brasil…

O universo mundial continua constantemente em transformação ORGANIZACIONAL, haja vista o avanço da tecnologia nas áreas afins aos interesses do MERCADO, por isso, a RE/MAX MARETO de Adamantina está em sintonia com tal MUTAÇÃO MERCADOLÓGICA para SERVIR o/a CLIENTE em questões IMOBILIÁRIAS neste tempo novo tempo…

Existem propostas para fortalecer a MARCA em todos os quesitos de atuação, ou seja, são VALORES e PRINCÍPIOS que norteiam a RE/MAX MARETO em Adamantina para um compromisso com a ÉTICA, PARCERIA, FOCO, RESILIÊNCIA, APRENDIZADO, COMPROMETIMENTO e EXCELÊNCIA…

_____________________________

(*) jornalista diplomado e ACEA/Assessoria.