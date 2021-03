Prefeitura de Adamantina recupera ponte localizada na Estrada Kobori

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, recuperou a ponte localizada na Estrada Kobori (ADM-451). As fortes chuvas que atingiram a região no começo do ano, resultaram em danos no local.

Para a recuperação, foi necessário adquirir o montante de 55 vigotas de eucalipto que tem 6mx16m com 4 metros de comprimento. O valor gasto para a recuperação da ponte em recursos próprios foi de R$ 3.520,00. No município, já foram recuperadas mais de 15 pontes na área rural.

Em janeiro, a Prefeitura de Adamantina e um representante da Defesa Civil do Estado de São Paulo estiveram reunidos com o objetivo de formalizar um convênio para repasse de recursos objetivando a construção de pontes rurais, de acordo com as prioridades do município, que encontra-se em fase de análise de documentação.