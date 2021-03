Prefeitura de Adamantina finaliza obra de canalização na Rua Zequinha de Abreu

Chegou ao fim a obra de instalação de cerca de 20 tubos de concreto destinados à captação de águas pluviais no final da Rua Zequinha de Abreu, no Bairro Mário Covas, próximo ao Córrego Caldeiras.

As chuvas que atingiram a cidade causaram uma erosão no local que resultou na queda da tubulação e rompimento da adutora de esgoto. Em razão disso, as obras no local precisaram ser executadas em caráter emergencial para evitar que o esgoto continue sendo destinado ao córrego.

A tubulação instalada fará a captação das águas pluviais que chegam ao bairro, impedindo alagamentos, inundações e até deslizamentos de terras, e, ainda, fazem o transporte e drenam a água da chuva escoando até o córrego. Os tubos serão instalados em um espaço de 25 metros.

Agora, o mesmo serviço será executado na Rua Caetano Moya Peres, também no Bairro Mário Covas. No local, a canalização também foi derrubada pelas chuvas e a medida também objetiva impedir que o esgoto seja destinado ao Córrego Caldeiras.

No entanto, diferentemente da ação na Zequinha de Abreu, a pasta vai montar a canalização novamente, pois apesar das chuvas que também terem derrubado a tubulação, os tubos que estão no local poderão ser reaproveitados. A expectativa é que a execução do serviço comece já na próxima semana.