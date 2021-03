DEMTRAN de Adamantina confecciona placas de sinalização

Com o objetivo de dar agilidade na execução dos trabalhos e economia aos cofres públicos, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) está confeccionando as placas de sinalização que são instaladas no município.

Para a execução do serviço, foi adquirida uma nova impressora de recorte. As placas são feitas com adesivos refletivos e chapas de aço.

“Devido a aquisição de uma nova impressora de recorte, maior, a confecção das placas se tornou mais ágil. Além disso, há a possibilidade de confecção de novos serviços, como os moldes dos nomes das ruas, serviço que já está em execução em todo o município”, explica o secretário de planejamento, João Vitor Marega.

Agora, o DEMTRAN também está promovendo a reforma de todas as placas aéreas do município. “A renovação será executada aos poucos, atualizando as informações para clareza da população. O Departamento de Trânsito sempre preza pela realização de serviços de qualidade que garantam economia e satisfação à população”, afirma.

Além das placas de sinalização, com os adesivos normais e refletivos são produzidos ainda materiais de identificação para veículos, faixas e placas informativas que são utilizadas por todas as secretarias.