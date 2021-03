Comunicação Organizacional é tema de Videoconferência na UNIFAI…

“O conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido.” (Provérbio Africano)

Aos discentes do I Termo de PP, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Nesta terça-feira, 9, realizou-se por meio da disciplina de INTRODUÇÃO AO JORNALISMO ministrada no Curso de PUBLICIDADE E PROPAGANDA (I Termo) da UNIFAI, das 21h10 às 22h30, a videoconferência com o tema, a saber: A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL PARA O SUCESSO DAS ORGANIZAÇÕES…

Portanto, pode-se afirmar que em tempo de PANDEMIA, tais considerações são mais do que necessárias para o MERCADO em todas as áreas, tendo em vista que a proposta da COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL busca atuar nas atividades internas e externas das ORGANIZACÕES em tempo de pós-globalização midiática…

A conferência contou com a participação do Publicitário ROBERTO JIMENES (Bob), sendo que o mesmo possui graduação na área, Especialização em Administração de Marketing, Mestrado em Comunicação Social pela METODISTA de SBCampo, bem como, é DOUTORANDO em Arte e Cultura Visual na UFG-Universidade Federal de Goiás…

Também, possui mais de 30 anos de experiência profissional na área mercadológica com atuação em diversas EMPRESAS, desta forma, JIMENES apresentou um PANORAMA das propostas mediadas pela COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL/ORGANIZACIONAL para os discentes do I Termo de Curso de Publicidade & Propaganda, ainda, utilizando da base teórica para uma aproximação com o MERCADO…

As exigências patrocinadas pelo contexto atual quanto à qualificação e experiência do/a PUBLICITÁRIO/A estão de acordo com os avanços tecnológicos da MÍDIA DIGITAL, entretanto, a conexão deve prevalecer com a utilização de uma COMUNICAÇÃO INTEGRADA…

Jimenes destacou a importância do aprendizado acadêmico e a busca pelo ESTÁGIO desde o período da graduação em PP, considerando as diversas áreas de atuação do/a PUBLICITÁRIO/A neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Todos/as estão buscando ocupar o seu espaço neste MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, todavia, torna-se necessário que o/a DIPLOMADO/A em PP possa estar CONECTADO com todas as transformações que estão ocorrendo no MERCADO por meio dos NOVOS PARADIGMAS da COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL/ORGANIZACIONAL e ponto quase final…

(*) Professor do Curso de Publicidade & Propaganda e Administração da UNIFAI (Adamantina, SP).