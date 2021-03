Semana da Mulher começa ser comemorada pela Clínica PAI com atividades que integram os internos

Na manhã de segunda-feira (8) a Clínica PAI Nosso Lar deu início à Semana da Mulher, que trará uma série de eventos restritos ao público interno.

A abertura ocorreu ontem – 8 de março, data comemorativa ao Dia Internacional das Mulheres – com a apresentação de Coral.

Na desta terça-feira (9) pela manhã foi realizado um Desfile.

A programação segue amanhã com Piquenique no período da tarde, também com as palestras sobre a ‘Alma Feminina em Tempos de Pandemia’ na quinta ministrada pela juíza de Direito Dra Ruth Duarte Menegatti (às 10h) e sobre a ‘Saúde da Mulher’ na sexta-feira ministrada pela enfermeira Isabela Sampaio (às 9h).

Em razão da pandemia da Cocid-19 e a classificação de Adamantina na Fase Vermelha do Plano São Paulo, a diretoria da Clínica PAI decidiu não abrir para participação de público nos eventos.