NOVO COLAPSO: Santa Casa de Adamantina e outros 10 hospitais da região com leitos de UTI Covid têm 100% de ocupação

A Secretaria Municipal de Saúde alertou no começo da tarde desta terça-feira (9) que Adamantina novamente entrou em colapso na taxa de ocupação dos leitos UTI Covid SUS, já que tem 100% de ocupação na Santa Casa do Município. Outros 15 pacientes estão internados na enfermaria.

De acordo com dados divulgados pela IX Direção Regional de Saúde de Marília, na data de ontem (8 de março de 2021), o hospital adamantinense estava com 5 pacientes internados nos únicos 5 leitos da Unidade de Terapia Intensiva especializados para tratamento da doença. Além destes, há somente mais um leito para paciente com convênio/particular.

Chamou a atenção ainda que das 12 unidades de saúde – santas casas e hospitais – das cidades que possuem UTI Covid e integram a DRS nada menos que 11 se encontram em situação idêntica a Adamantina, portanto, com 100% de ocupação – Osvaldo Cruz, Assis, Paraguaçu Paulista, Garça, Marília, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e Tupã –; somente a Santa Casa de Assis apresenta 90% de ocupação. O total geral da Regional é de 99,39%.

Em relação à progressão da doença no município adamantinense, a atualização do Boletim Covid-19, feita também nesta segunda-feira (8), conforme informações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, mostra que existem 1.581 casos positivos registrados, dos quais, 1.485 já estão curados, portanto, são 61 ativos no momento, além dos 35 óbitos confirmados. Adamantina contabiliza 5839 notificações ligadas à Covid-19.

Diante da situação alarmante e crítica, a Secretaria Municipal de Saúde enfatiza mais uma vez a necessidade de os adamantinenses ficarem em casa com o objetivo de evitar o risco de contágio.